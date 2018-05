'Door dezelfde mensen op je gezicht geklopt worden, dat schept een band'

Marie Verhulst – mocht u het niet weten – doet mee aan ‘Boxing Stars’, en omdat ze in dat hoogst merkwaardige programma tot veler verrassing de vloer wist aan te vegen met de ongenaakbaar gewaande Natalia, mag ze volgende donderdag, in de finalekamp, de kachel proberen aan te maken met Hilde ‘Boem Boem’ De Baerdemaeker. Daarna, vanaf half mei, zal ze twee keer per week aan het kokkerellen slaan in ‘2 sterren restaurant’, een nieuw VTM-baksel waarin vier BV-duo’s zonder koksdiploma naar best vermogen een eettent proberen uit te baten – ‘uit je comfortzone treden’, heet dat dan.

Marie Verhulst «Gisteren moest ik voor het eerst koken. Vermoeiend! Ik moest voortdurend opletten: ze staan je daar te filmen en te vragen ‘Marie, kun je nog eens langs daar wandelen?’, en ondertussen moet je uitkijken dat je eten niet aanbrandt, en dat je niet in je vingers snijdt. Maar het is wel heel tof, hoor. Vooral ook omdat het een vegetarisch restaurant is – enfin, pescotarisch, want we serveren wel vis en schaaldieren. Veel mensen hebben nog altijd een geitenwollensokkenidee over vegetarisch eten: als vegetariër vind ik het leuk om er eens een andere, coolere kant van te laten zien.»

HUMO Sinds wanneer ben je vegetariër?

Verhulst «Sinds mijn tiende. Ik ben van de ene op de andere dag gestopt met vlees eten, omdat ik het zielig vond voor die dieren. Eigenlijk wilde ik all the way gaan, maar van mijn ouders moest ik toch vis blijven eten, ‘want je moet nog groeien.’ ‘Het zal een fase zijn,’ zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben, maar twaalf jaar later is die fase nog niet overgewaaid. Mijn partner in ‘2 sterren restaurant’, Andy Peelman (acteur in ‘Echte verhalen: de buurtpolitie’, red.), is een enthousiaste vleeseter. Toen ik hem vertelde dat ik écht niet van plan was om vlees klaar te maken, moest hij toch even slikken (lacht). Maar meteen daarna zei hij al: ‘Oké, ik ga mee in dat avontuur.’ Andy is een superleuke mens, hè. We hebben elkaar leren kennen tijdens de trainingssessies van ‘Boxing Stars’: het schept een band om door dezelfde mensen op je gezicht geklopt te worden.»

HUMO Ik blijf ‘Boxing Stars’ toch maar een gek programma vinden.

Verhulst «Veel mensen vinden het een gek programma. Maar weet je, ik hoop dat ik de kijkers toch een beetje heb kunnen tonen dat boksen een prachtige sport is. Mijn trainer, Jurgen Haeck, zegt altijd dat de bokssport in wezen losstaat van vechten, en van agressie. Die filosofie heb ik overgenomen.»

HUMO Wil je ermee doorgaan?

Verhulst «Dat zou best kunnen. Eerlijk: ik vond mezelf maar een prutser toen ik de beelden zag. Zo dwaas en wild als ik bij momenten met mijn armen stond te zwaaien! Maar onder meer Freddy De Kerpel (co-commentator in ‘Boxing Stars’, red.) is me na afloop komen vertellen dat ik er zeker mee moet doorgaan, omdat ik talent heb. Als een voormalige bokskampioen zoiets zegt, is dat natuurlijk vleiend. De opnames zijn inmiddels al een tijdje achter de rug, maar ik doe nog altijd een uur per dag aan touwtjespringen. Mocht ik terug beginnen te boksen, dan wil ik qua conditie kunnen beginnen waar ik geëindigd was.»

HUMO Hoe plezierig je ze ook vindt, ‘Boxing Stars’ en ‘2 sterren restaurant’ lijken me randactiviteiten. Of ben je echt van plan om professioneel bokser of kok te worden?

Verhulst «Nee. Maar nu ik nog jong ben, wil ik vooral veel dingen proberen. Ik zou het zó jammer vinden om over tien jaar tegen mezelf te moeten zeggen: ‘Shit, ik heb de voorbije tien jaar maar één ding gedaan.’ Ik wil uit mijn comfortzone treden, mezelf uitdagen.»

HUMO Wat is je échte talent?