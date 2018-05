Elise Roels «Nu weet ik het, hoor. Ik heb ze uit het hoofd geleerd: op VRT.nu, op de Facebookpagina’s van MNM, ‘Thuis’ en ‘Secrets’, op tv op Eén en op het YouTube-kanaal van Eén. Ik hou me niet zo bezig met sociale media, en ik hou ook niet van online kijken. Mijn broers en zus zitten altijd allemaal naar hun eigen schermpje te kijken. Ik vind dat niet gezellig. Ik val zo graag met het hele gezin in de zetel in slaap terwijl we naar een slechte film op Vitaya zitten te staren. Ik heb ook alleen maar een Instagram-account aangemaakt omdat fans van ‘Thuis’ ernaar bleven vragen.»

'Ik wist op mijn 14de niet wat een pedofiel is. Bij de mensen van Slachtofferhulp heb ik veel opgestoken'

HUMO Je maakt dus geen werk van je BV-schap?

Roels «O, neen. Ik zou het liefst in ‘Thuis’ spelen zonder dat het op televisie kwam. Ik zou geld geven om te kunnen spelen zonder bekend te zijn.»

HUMO Je had wel al heel jong de drang om op een podium te gaan staan en gezien te worden.

Roels «Hm. Eigenlijk kwam het idee van mijn ouders. Zij stelden voor om dictie te volgen omdat ze hoopten dat ik dan uit mijn schulp zou kruipen. Ik was vroeger een heel bedeesd meisje. Ik durfde zelfs niet te fietsen. Ik zat voor het eerst op een zadel toen ik al in het tweede leerjaar zat. Ik was bang van alles. Naar de bakker gaan was om een maagzweer van te krijgen! Dan moest ik praten tegen mensen die ik niet kende. Vreselijk!

»Dictie deed ik meteen graag, ook omdat ik merkte dat ik er goed in was. De leraar gaf me complimenten, en zelfs mijn klasgenoten vonden dat ik het goed deed. Dat gaf me zelfvertrouwen en kracht om mijn angsten te overwinnen. Het gaf me zo’n goed gevoel dat ik al snel bij de jongerenafdeling van het Mechelse Theater Korenmarkt ben beginnen te spelen. Daar raakte ik verknocht aan de sfeer achter de schermen en de zaal die aan je lippen hangt.»

HUMO Toen je auditie deed voor ‘Thuis’, was je pas 14.

Roels «Ja. Bij de Korenmarkt hadden ze een mail gekregen dat er audities waren voor een jong personage in ‘Thuis’ en daar zijn we toen met een hele ploeg naartoe gegaan. Eigenlijk ging ik vooral omdat ik Rosa in het echt wilde ontmoeten en wilde zien hoe het er tijdens de opnames aan toeging. Ik was helemaal in de war toen ik zag dat die niet in echte huizen plaatsvonden.»

HUMO En toen kreeg je de rol van Emma.

Roels «Totaal onverwacht. Ik had tijdens die auditie heel hard tegen mijn tv mama Katrien (De Ruysscher, red.), moeten schreeuwen. Ik vond het supermoeilijk om zo onbeleefd te zijn. Dat ligt totaal niet in mijn aard. Maar tegelijkertijd merkte ik dat ik het daarom juist heel fijn vond om te doen, me zo te laten gaan en dingen te doen die ik anders niet zou durven.»