Humo's bootcamp tegen politieke huisbezoeken: 3 stappen om uw vrije weekend niet te laten verpesten

'Lieg, bedrieg, zaai verwarring, laat uw broek zakken!'

Staar u niet blind op hoe het er momenteel bij de Antwerpse oppositie aan toe gaat: elke kiescampagne, op die ene uitzondering na, begint nog altijd met een goede voorbereiding. Het zal niemand verbazen dat voor het bestrijden van kiescampagnes hetzelfde opgaat. Een stelletje militanten onder tafel praten is één ding, maar zou het niet veel beter zijn als de ongenode gasten zelfs nooit tot bij uw tafel raakten? De eerste stap in uw campagne tegen campagnes: verdedigingswerken aanleggen.

In de middeleeuwen trokken op privacy gestelde burgers hele omwallingen op en groeven ze zelfs slotgrachten om verwoede partijmilitanten buiten te houden. Vrijpostige politici die, mits hulp van een ladder dan wel polsstok, toch over de hindernissen tot aan de toegangspoort raakten, werden niet zelden door de bewoner onthaald met een ketel kokende pek.

Vanaf 1914 werd er overgeschakeld op een massale hoeveelheid zandzakjes en prikkeldraad, met het oog op de parlementsverkiezingen van dat jaar. Rond het ook toen al fel gepolitiseerde Antwerpen werd zelfs een hele fortengordel aangelegd om op de vlucht geslagen kiesvee toch een veilig onderkomen te garanderen tijdens de ‘Groote Electoraele Slag’. De kiesstrijd van 1914 duurde uiteindelijk zo lang dat hij pas beëindigd werd tegen de volgende verkiezingen vier jaar later. Tegen dan hadden alle militanten zich ingegraven en waren er in West-Vlaanderen ettelijke vlaktes onder water gezet om het oprukken van verkiesbare politici te bemoeilijken.

Stap 1: beter voorkomen dan genezen

Omdat er vandaag de dag nu eenmaal andere wetten van kracht zijn, zandzakjes vaak lekken en pek bij het opwarmen zo lelijke vlekken maakt op keramische kookplaten, gaat u anno 2018 beter inventiever te werk. Pas uw voordeur zodanig aan dat zelfs de ijverigste partijmilitant wel twee keer zal nadenken voor hij aanklopt. Vaak is een kleine, subtiele ingreep nog het efficiëntst. Zo volstaat het dikwijls al om ‘S. Meuris’ toe te voegen aan de namen van de bewoners die onder de deurbel vermeld staan – want politieke vrijwilligers mogen dan wel gedreven genoeg zijn om hun vrije weekends te verknallen in weer, wind en afwijzing, ze zijn ook niet gék. Let wel op dat u de enige bent in uw buurt die de truc toepast, anders verliest hij snel aan effect. Is uw buurman u te snel af geweest? Geen nood, er zijn nog namen die angst inboezemen. Zo doet een vermelding van ‘W. Deprez’ wonderen tegen christendemocratische bellustigen. Hebt u echter de tijd niet om de naam van uw fictieve huisgenoot in koper te laten graveren, maar komt er niettemin plots een groepje politici de straat in gemarcheerd? Dan kunt u nog altijd met een spuitbus snel de slogan ‘Stop fuck my wife’ op uw gevel aanbrengen, wat dan weer – ‘Niet opnieuw!’ – vooral socialistische partijmilitanten bleek zal doen uitslaan.