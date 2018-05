De gokchinees: Ex-speler Laurent Delorge blikt terug

''Telkens de zaak-Ye wordt opgerakeld, zorgt dat voor stress en rijt het wonden open.''

HUMO Waarom wilde geen enkele speler getuigen?

Laurent Delorge (ex-speler) «Ik sprak erover met Yves (Van der Straeten, doelman en aanvoerder, red.). Hij was categoriek: hij deed het niet. Ik heb nog getwijfeld. Tijdens de rechtszaak (in 2014, red.) had ik niet het gevoel dat er veel naar de spelers werd geluisterd. Misschien was dit een kans om dat recht te zetten. Maar de angst was te groot: wilden ze ons niet gewoon weer neersabelen? Zo was het altijd geweest: telkens we in de media kwamen, was het op een negatieve manier.

»De meeste spelers hebben het achter zich gelaten. Telkens de zaak wordt opgerakeld, zorgt dat voor stress en rijt het wonden open. Tíén jaar heeft het geduurd voor er een proces kwam. Die hele tijd hing die zaak als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Je weet niet waar je aan toe bent. Je kunt geen plannen maken door de zware straffen die er op de feiten staan. Het was zo’n lang, slopend traject – ook voor mijn gezin – dat ik blij was dat ik het kon afsluiten en verder gaan met mijn leven.»

HUMO Hoe kijk je er nu op terug?

Delorge (lange stilte) «Als de zwakste periode in mijn leven. Ik ben naïef, goedgelovig en dom geweest. Het beeld zal blijven bestaan dat we het allemaal zo geregeld hebben, maar zo was het niet. Als ik op iemand boos ben, dan op mezelf.»

HUMO Jij bent nog bij Ajax terechtgekomen, weinigen kunnen zeggen dat ze daar gevoetbald hebben.

Delorge «Na mijn ontslag bij Anderlecht (waar hij speelde toen de zaak losbarstte, red.) heb ik een halfjaar niet gevoetbald. Via ADO Den Haag ging ik naar Ajax. Het lijkt alsof ik er ongeschonden ben uitgekomen, maar dat klopt niet. Het heeft zwaar aan me gevreten. Het had heel anders kunnen lopen. De voetbalbond had ons kunnen schorsen. Ik heb geluk gehad.»

HUMO Wat doe je nu?

Delorge «Ik ben kinesist. Voetballen doe ik nog sporadisch, met de Ajax Klassiekers – ik woon vlakbij de Amsterdam Arena. Heel leuk.»