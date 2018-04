'Soms zie je ze denken: een oude blanke man en een jong zwartje, ze zal wel goed zijn in bed'

Het traumatische verleden van Marie heeft hen bij elkaar gebracht: toen ze Peter Verlinden in 2010 haar plannen uit de doeken deed voor een boek over de gruwel die ze als tiener had doorstaan, kon ze niet vermoeden dat uit die ontmoeting een huwelijk en twee kinderen zouden voortvloeien.

Na een warme ontvangst met drie dikke zoenen vertelt Marie meteen dat ze niet opnieuw alle horrorverhalen wil oprakelen: ‘Daar word ik letterlijk ziek van.’ Ze was pas 12 toen op 7 april 1994 in Rwanda de genocide uitbrak. Ze zag die dag hoe haar Tutsi buurvrouw met een machete in stukken werd gehakt. Met haar familie vluchtte ze naar Congo. Toen de troepen van de huidige Rwandese president Paul Kagame ook die vluchtelingenkampen aanvielen, moest ze de brousse in vluchten.

In het pakkende boek ‘Marie. Overleven met de dood’ leest u hoe ze in de brousse overleefde op modder en slakken, hoe ze onder lijken sliep om niet ontdekt te worden, en hoe ze misbruikt werd door mannen die beloofden haar te helpen. Op haar 17de, na vijf zielsverwoestende jaren, arriveerde ze via mensensmokkelaars in Brussel. Vandaag kampt ze nog steeds met nachtmerries.

MARIE BAMUTESE «Als je het niet hebt meegemaakt, kun je niet begrijpen wat zoiets doet met een mens.»

HUMO Wat deed je beslissen om niet langer te zwijgen?

BAMUTESE «Ter herdenking van vijftien jaar genocide, in 2009, werd Peters reportage over de Rwandese vluchtelingen in de Congolese brousse heruitgezonden. Daarvóór wilde ik niets meer met Rwanda te maken hebben: ik was te gedegouteerd door wat mij was overkomen. Tot ik die reportage zag: ‘Tiens, bestáát dat, een blanke journalist die dezelfde kijk op de situatie heeft als ik?’