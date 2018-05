Papa van 200 kinderen: 'Ook in België is geknoeid met zaad'

De Poolse journalist Kamil Baluk (30) las in 2014 een artikel in Humo over de praktijken van een spermakliniek in het Nederlandse Barendrecht.

HUMO ‘Spermamaffia: de lekkende spermatanks van dokter Jan Karbaat’, heette ons artikel destijds.

KAMIL BALUK «Een intrigerende titel. Ik wist meteen dat ik iets met dat verhaal wilde doen. Hoe kon zo’n fraude plaatsvinden in onze westerse gezondheidssector? En ik wilde te weten komen hoe het voelt voor al die halfbroers en halfzussen als er zoveel mensen met hetzelfde DNA rondlopen. Voelt dat meteen als familie aan, vroeg ik me af.»

HUMO Voor uw boek hebt u zowel de vader als enkele van zijn kinderen geïnterviewd.

BALUK «Klopt. Louis bleek een eenzame man met een lichte vorm van autisme te zijn, iemand die altijd van een kroostrijk gezin had gedroomd, maar de liefde niet vond. Ik ben ook een aantal van zijn kinderen op het spoor gekomen. Die groep groeide snel aan. Eerst ging het om tien mensen, even later waren het er twintig. Uiteindelijk zou de groep met de Nederlandse nakomelingen van Louis uitgroeien tot bijna vijftig.»

HUMO Hoe is het zover kunnen komen?

BALUK «Louis ging achttien jaar lang naar drie Nederlandse spermabanken, vooral naar die van Jan Karbaat in Barendrecht. Karbaat voerde Louis’ zaad ook naar andere landen uit.»

HUMO Jan Karbaat zou ook zijn eigen zaad hebben gebruikt voor inseminaties?

BALUK «Ik heb hem meermaals geïnterviewd. Op geen enkel moment toonde hij berouw, integendeel. Hij geloofde dat hij vrouwen hielp. Een dokter voelde hij zich niet: hij had het niet over patiënten, maar over klanten. Hij voelde zich een verkoper, en zijn handelswaar was zaad. Karbaat zei me dat zijn spermabank zesduizend gezinnen aan tienduizend kinderen heeft geholpen. In België woont minstens één biologisch kind van Karbaat.»

HUMO Die praktijken speelden zich af in de jaren 80 en 90. In 2004 werd de Nederlandse wet aangepast en gebeurt donatie niet langer anoniem. Een cruciale stap?

BALUK «Ja, want die anonimiteit heeft tot veel problemen geleid. Dokters van fertiliteitsklinieken mochten geen gegevens vrijgeven en kregen veel speelruimte. Karbaat was niet de enige dokter die zelf patiënten heeft bevrucht. Hij was misschien wel de grootste fantast, maar ik ben er zeker van dat zulke praktijken ook in België hebben plaatsgevonden.»

HUMO Louis wilde veel kinderen. Dat is gelukt. Hoe voelt hij zich daar nu bij?

BALUK «Hij is gelukkig. Een eigen gezin heeft hij nooit kunnen stichten, maar met sommige van zijn biologische kinderen heeft hij contact. Je voelt wel dat hij door zijn autisme het bevreemdende van de situatie nooit goed heeft ingeschat.»