'In elkaars klas gaan zitten, van lief wisselen op een fuif: we hebben het allemaal gedaan'

Elke week ondernemen de tweelingbroers één ding dat Maarten – ‘onze Mettes’ – nog graag wil doen, nu het nog kan. Wat bij hem een stok in het wiel dreigt te steken, is de ziekte van Parkinson. Jong-parkinson nota bene: bij 15 procent van de parkinsonpatiënten – in België schatten ze het aantal op 30.000 tot 35.000 – dient de ziekte zich al voor hun 45ste aan. Maarten kreeg de diagnose toen hij 29 was.

MAARTEN RENDERS «Het was vreselijk confronterend om mezelf op tv te zien. Ik was me er wel van bewust dat ik stotter en bibber, maar in mijn hoofd viel het beter mee dan het eigenlijk is. Er zijn zelfs momenten waarop ik vergeet dat ik al tien jaar ongeneeslijk ziek ben. Al is het omgekeerde ook waar: soms vergeet ik hoe het was om gezond te zijn.»

THOMAS RENDERS «Ik heb op tv gemerkt dat ik, als hij even niet uit zijn woorden raakt, zijn zinnen afmaak. Misschien moet ik dat minder doen en denken: het komt wel.»

Maarten «Jij bent niet de enige die dat doet, ik ben het intussen gewend. Vroeger was ik rad van tong, maar parkinson bemoeilijkt het spreken en het slikken. Nu zitten de woorden klaar, alleen komen ze trager.

»Parkinson zorgt ervoor dat ik onvoldoende dopamine aanmaak, waardoor ik soms helemaal stilval. Freezing, heet dat. Dan moet ik medicatie nemen, maar de bijwerking daarvan is dan weer dat ik héél beweeglijk word. Soms is het zo erg dat ik uit mijn zetel bibber. Om dat tegen te gaan, moet ik zoveel moeite doen dat mijn motor soms in het rood gaat.»

Thomas «Stel dat ik jouw arm naar rechts zou duwen en jij de hele tijd zou moeten tegenduwen: daarmee kan je het vergelijken. Na een hele dag ben je daar stikkapot van. Dan zit hij ’s avonds aan tafel te knikkebollen.»

Maarten «Daarom ben ik ook zoveel kilo’s kwijt en lijken we niet meer zo sterk op elkaar. Op sommige kinderfoto’s kan je onmogelijk zien wie wie is, zelfs wij niet. Als vrienden ons uit elkaar wilden halen, dan zochten ze naar het litteken boven mijn neus, een aandenken aan die keer dat ik als baby uit de kinderstoel ben gevallen.»