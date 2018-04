'Ik wil wel eerste minister zijn, maar dan één met de macht, niet alleen de titel, zoals Charles Michel vandaag ''

HUMO Strontvlieg, Caligula, Janus, kwakzalver: in zijn memoires heeft ex-premier Wilfried Martens uw beschuldigingen aan zijn adres keurig opgesomd. U hebt hem blijkbaar geráákt in uw jaren als SP-fractievoorzitter.

LOUIS TOBBACK «Dat was ook de bedoeling! Strontvlieg vond ik zelf een beetje ongelukkig, omdat het geen ideale vertaling is van het beeld dat me voor ogen stond: ik herkende Martens in de vlieg uit een fabel van Jean de La Fontaine, ‘La mouche du coche’. Door rond de ogen van de paarden te zwermen denkt die vlieg dat zíj al het werk doet, terwijl het natuurlijk die arme beesten zijn die de koets naar boven trekken.»

HUMO ‘Martens is als de beaujolais nouveau. Er zijn goeie en minder goeie jaren,’ zei u een keer.

TOBBACK «Ik ben ermee opgehouden Martens af te breken, hij heeft trouwens ook een sterke periode gehad, in de vroege jaren 80. Hij was niet my cup of tea, maar ik voelde geen afkeer zoals voor Leo Tindemans, die voor járen het wantrouwen in het hart van de Belgische politiek had geïnstalleerd en daardoor de crisisbestrijding bemoeilijkte. Martens heeft voor de Belgische politiek oneindig veel meer verdiensten dan Tindemans. Maar een vertrouwensrelatie zoals ik die met Jean-Luc Dehaene had, had ik met Martens nooit.»

HUMO In 1988 trad u als minister van Binnenlandse Zaken toe tot een regering geleid door Martens. Het moet daar aan de regeringstafel – na die strontvlieg en andere beledigingen – maar kil geweest zijn.

TOBBACK «En ook Tindemans zat erbij als minister van Buitenlandse Zaken. Ik had vooraf met hem over buitenlandse politiek en defensie onderhandeld.

»We waren het binnen de kortste keren eens. Ik kreeg bijna alles gedaan, zo graag wilde Tindemans minister van Buitenlandse Zaken worden. Had ik het gewild, ik had hem de NAVO doen verlaten (lacht).»

HUMO Dikwijls is al gezegd dat Martens zijn laatste regering als een soort notaris leidde.

TOBBACK «Dat klopt ook. Hij schreef op wat men voorstelde. De beslissingen werden genomen door een driemanschap, de vicepremiers Jean-Luc Dehaene, Philippe Moureaux en Hugo Schiltz. Op een dag hadden de stinkerds duidelijk afgesproken zelf eens te zwijgen. Ze zaten daar met z’n drieën, als de zwaargewichten, tegenover Martens, geflankeerd door de vicepremiers Melchior Wathelet en Willy Claes van de kleinere partijen. Martens zei niks, bestelde alleen rond een uur of elf ’s morgens een whisky. ‘Er moet hier een voorstel komen,’ zei hij, maar die drie hielden hun komedie vol, wel twintig minuten bleef het stil. Jean-Luc nam een krant en begon te lezen. Toen had Martens het wel begrepen en hij zei: ‘Ja goed, dan zullen we dit volgende week moeten hernemen.’ Een bijzonder pijnlijk moment.»