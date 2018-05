'Je moet letten op dingen die niet kunnen kloppen: een kapperszaak zonder klanten, een slechtlopende winkel die in korte tijd vier keer wordt heringericht, nagelstudio’s en massagesalons die steeds vaker een dekmantel blijken voor witwas en mensenhandel...'

Marokkaanse drugstrafikanten drijven in België en Nederland al tientallen jaren mee op een stroom van goud. Eerst was er de invoer van hasj, die vanuit Marokko per auto door het Spaanse binnenland of per boot naar de Lage Landen werd gebracht. En sinds de jaren 80 is er de cocaïnebom, de nog veel lucratievere handel van coke uit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen, meer dan ooit dé drugshaven van Europa.

Met de cocaïnetrafiek vangen de hoofdzakelijk Marokkaanse criminelen elk jaar vele miljoenen euro, die ze investeren in vastgoed in hun thuisland: in villa’s en luxueuze appartementsgebouwen, maar ook in toeristische infrastructuur zoals hotels, restaurants, nachtclubs en autoverhuurbedrijven. In navolging van de Italiaanse maffia kopen de smokkelaars in Marokko ook politiek, justitie en administratie op. Intussen hebben ze van het koninkrijk een maffiastaat gemaakt, waar corruptie welig tiert. En terwijl de clanstructuren van de cocaïnesmokkelaars vroeger niet altijd even strak waren, hebben ze zich nu omgebouwd tot ware misdaadorganisaties en hun actieterrein uitgebreid tot wapenhandel, mensensmokkel, (kinder)prostitutie, slavernij, fraude, namaak, financiële misdaad…