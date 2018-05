Op één

Eén – 2 mei – 634.857 kijkers

In ‘Op één’ toetste Kobe Ilsen, de multi-inzetbare coverboy van Eén, dit keer de Belgische levenskwaliteit af aan het leven in IJsland en in Irak. In de Global Peace Index is IJsland het veiligste land ter wereld, terwijl Irak en ook Syrië en Afghanistan volgens die ranglijst tot de hellepoelen op aarde behoren. Kijk, dat noem ik nog eens nuttige informatie voor lieden die vakantieplannen in die richting hebben.

Kobe, die even niet aan zijn ecologische voetafdruk dacht, streek eerst neer in Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan, waar hij aanschoof bij enkele gebaarde heren in de kracht van hun leven, die zo te zien niets gemeen hadden met religieus getinte baardmansen: het was naar westers model gesoigneerd en naar eigen zeggen modebewust mansvolk dat zich onder dekking van de peshmerga veilig voelde in Erbil. Omdat we mogelijk in een gestoorde wereld leven, strekt zich niet eens 100 kilometer verderop het volkomen tot puin geschoten en ook nog eens platgebombardeerde Mosul uit, een stad waar Abu Bakr al-Baghdadi, een voorbeeld voor ons allen, in de inmiddels door zijn religieus getinte moordenaarsbende opgeblazen al-Nuri-moskee ooit het kalifaat van IS afkondigde. De lijklucht stijgt er uit het puin op en als je nog niet dood bent, kun je er overal op zelfgemaakte landmijnen lopen die IS er op weg naar 72 maagden heeft achtergelaten. De aanblik van die dodenstad bracht volkomen terecht een zekere walging bij Kobe Ilsen teweeg, die hem tijdelijk deed afzien van het aldoor ginnegappende toontje dat zo typisch is voor presentatoren van zijn snit. Kobes gids in Mosul zag, ook na de wederopbouw, geen betere toekomst gloren. Hij stelde zich nu al in op weer andere oorlogen in het Midden-Oosten. ‘Wij zijn onverdraagzaam,’ luidde zijn gortdroge diagnose. Zelfkennis is de moeder van iets dat mij niet zo gauw te binnen wil schieten.

Het contrast tussen Irak en IJsland was grotesk: IJsland kampt om te beginnen al niet met een teveel aan mensen, de bron van alle kwaad. IJsland heeft geen leger en de ongewapende politie vertoont zich, om iets omhanden te hebben, al eens als vriend op plaatsen waar tieners graag bij elkaar klitten. Er is in IJsland beduidend meer particulier wapenbezit dan in België, maar dat schiettuig associeert een beetje IJslander meer met de eendenjacht dan met criminaliteit. Een beetje IJslander blaast graag op een lokfluitje. IJsland brengt meer misdaadseries dan criminelen voort. Er zijn nauwelijks gevangenen en het gevangenissysteem is er, heel anders dan in België, uiterst humanitair. De gevangene met wie Kobe Ilsen een praatje maakte, kon voor de gevangenisdirecteur doorgaan: ‘IJslanders zorgen goed voor elkaar,’ zei hij. Het was niet te vermijden dat Kobe, die Mosul had gezien, aan een IJslander vroeg of diens land niet ‘saai’ was. ‘Veilig is niet saai,’ zei die man vriendelijk maar kordaat. Ik vroeg me op den duur af of IJsland niet veeleer een droom was waarin de getoonzette nevelslierten van Björk opklonken.