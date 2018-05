Netwerken, smartphones en big data: alle experts zijn het erover eens dat de geneeskunde aan de vooravond van een revolutie staat. In zijn eerste boek, ‘Nooit meer ziek’, beschreef Koen Kas al hoe we dankzij genetica, 3D-printers en sensoren naar een gezondheidszorg evolueren die goedkoper, efficiënter en meer op maat is. In zijn nieuwe boek gaat Kas nog een stap verder: hij voorspelt dat mens en machine zullen versmelten en dat iedereen een virtuele dubbelganger krijgt. ‘Die dubbelganger zal alles over mij weten: waar ik woon, hoe vaak ik ga lopen, hoe gezond de lucht daar is, wat ik op sociale media doe en hoe ik me voel.’