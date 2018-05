'De klimaatproblemen waaien níét over. Onze kinderen en kleinkinderen zullen het zeker aan den lijve ondervinden'

Eind 2014 stuurde de vzw Klimaatzaak, een vereniging van BV’s, klimaatwetenschappers en tienduizenden bezorgde burgers, een dagvaarding naar de vier bevoegde ministers in ons land. De aanklacht: het niet-naleven van de internationale klimaatakkoorden. Maar Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) maakte er een taalkwestie van, want de zaak wordt behandeld door een Franstalige rechtbank in Brussel. Drie jaar later is die hindernis van de baan.

Nic Balthazar «Je kunt een klimaatzaak in zowat elk land beter voeren dan hier. Het gaat nu al jaren over de vraag in welke taal we recht zullen spreken. Al was het in het Albanees, kunnen we alstublieft over de inhoud praten?»

HUMO Hadden jullie de taalgevoeligheid van de Vlaamse regering, met de N-VA en CD&V aan het roer, niet zien aankomen?

Stijn Meuris «We hadden er vooraf weleens mee gelachen. Maar toen ze met allerlei strategieën en uitstelscenario’s afkwamen om de Klimaatzaak te dwarsbomen, voelde ik me écht terneergeslagen.»

Francesca Vanthielen «Ik had niet verwacht dat onze overheid in zo’n universele zaak over de taal zou vallen. De Vlaamse regering is gevestigd in het tweetalige Brussel, wij mogen hen dus wettelijk gezien in het Frans dagvaarden. Als ze daar niet mee akkoord gaat, dan moet ze maar naar pakweg Dendermonde verhuizen.»

Balthazar «Mijn broer (Tom Balthazar, gewezen schepen in Gent, red.) is jurist en waarschuwde me al: recht en rechtvaardigheid hebben niets met elkaar te maken. Als de advocaat van de tegenpartij de opdracht krijgt om de zaak te vertragen, dan zal hij alle mogelijkheden uitputten om dat te doen.»

Vanthielen «Als Sven Mary een procedurekwestie inroept om Salah Abdeslam te verdedigen, of als grote diamantairs de truken van de foor bovenhalen om hun zaak af te kopen, dan staan politici op hun achterste poten. En nu doen ze net hetzelfde! Ze hollen het gerechtelijke systeem uit.»