De pijn van zo’n steek noemde Maurice Maeterlinck in zijn ‘Het leven der bijen’ ‘een bliksemende droogte’. Marcel B. was al over de ergste bliksemende droogte heen – flink zijn was verplicht – toen hij vooraan in de klas een versje moest opzeggen. Hij maakte geen beste beurt, de juf souffleerde hem op verwijtende toon, maar ik, één van zijn klasgenoten, keek gebiologeerd naar zijn optreden: zijn gezwollen wang duwde zijn linkeroog dicht en het was of zijn neus van standplaats was veranderd. Hij droeg een masker van vlees en bloed dat mij, denk ik nu, de oersensatie van theater bezorgde. Waardoor het belang van bijen en hommels en bij uitbreiding ook van wespen al enigszins bewezen is.

Bijen, met hun bruingele hansopje aan, zijn bovenal bestuivers die ervoor zorgen dat planten zich kunnen voortplanten. Van de EU mogen boeren binnenkort niet langer pesticiden gebruiken die alom bijensterfte veroorzaken. Ondanks die maatregel ziet bioloog Dave Goulson, die voor alle insecten opkomt, het somber in. In de Nederlandse krant Trouw sprak hij van een nakend ‘ecologisch armageddon’: algehele verschraling van de natuur, met een onafzienbare humanitaire wereldcrisis tot gevolg.

In zijn laatste levensdagen ried Stephen Hawking het mensdom aan de wijk te nemen naar Mars. Kunnen we vanaf de ruimtekolonie aldaar naar de blauwe planeet staren, ziek van heimwee en spijt. En daarna Mars uitwonen. Rudy Vandendaele