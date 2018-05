'Niels Destadsbader heeft het succes van z'n hit 'Schenk mij je liefde en je onderbroek' vooral te danken aan het typische Gibson-loopje in het refrein'

Gibson is een legendarisch merk van gitaren, dat helaas in slecht weer is beland en het faillissement heeft aangevraagd. De firma werd opgericht in 1913 door John Gibson, afstammeling van naar Amerika geëmigreerde Albanezen, genaamd de familie Gibsoniavitch. De vader, Abdoul, pleegde op 27-jarige leeftijd zelfmoord door de kop van z’n vrouw, Bevlap, diep in z’n keel te duwen en zo te stikken. De moeder werd opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis van Baltimore, waar ze de hele dag prei zat te planten, zij het natuurlijk imaginair, want als je in een dwangbuis zit, kun je het waarachtige prei planten wel op je buik schrijven. Ze hadden twee kinderen, dochter Louisa en zoon John. Louisa werd stripteaseuse en later automonteur, waarbij ze een auto bijvoorbeeld voorzag van een nieuwe versnellingsbak terwijl ze zich sexy van haar kleren ontdeed, wat haar collega-monteurs heel geinig vonden.