Een mens van goede wil: Anke De Mondt, vrijwilliger op de Special Olympics

Deze week is ex-basketinternational Anke De Mondt als vrijwilliger in de weer op de Nationale Spelen van de Special Olympics. ‘Het enige wat telt, is dat de spelers genieten.’

'Bij de Special Olympics is deelnemen écht belangrijker dan winnen'

Twaalf jaar lang was Anke De Mondt professioneel basketbalspeelster. Ze begon en eindigde haar carrière bij BBC Kangoeroes in Boom. Tussendoor speelde ze in Frankrijk, Spanje, Polen en Turkije.

Anke De Mondt «Toen ik na mijn sportcarrière in het buitenland terug naar huis kwam, vroegen vrienden of ik meter wou worden van een g-basketploeg. Ik ging naar een wedstrijd kijken en ik was meteen verkocht. Niet veel later kreeg ik het voorstel om meter te worden van het hele g-sportproject. Ik vond dat heel tof. Twee jaar geleden werd ik ambassadrice voor de Special Olympics in het basketbal. Ik ben nu voor de derde keer vrijwilliger op de Nationale Spelen van de Special Olympics. De editie van dit jaar vindt plaats in Doornik en Moeskroen. Het baskettoernooi wordt gespeeld in de sporthal van Doornik.

»De term g-sport ontstond twintig jaar geleden. De ‘g’ staat voor gehandicapt, maar ook voor ‘goesting’, ‘gezellig’ en ‘gemotiveerd’. G-basketbal is er voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down, autisme of tourette, en mensen met een fysieke beperking, die niet in een rolstoel zitten. Bij g-basketbal worden de spelers ingedeeld volgens niveau. In het hoogste niveau zijn de spelregels volledig gelijk aan de regels in het gewone basketbal. Vaak wordt er ook uitstekend basket gespeeld. Hoe lager het niveau, hoe meer er toegelaten is. Op het vijfde of laagste niveau is het basketbal ingeruild voor funball en bestaan er geen fouten meer.

»Aan de Special Olympics nemen enkel sporters met een verstandelijke beperking deel. De Paralympics zijn de spelen voor mensen met een fysieke beperking. De eerste dag van de Nationale Spelen observeren we de basketspelers om hun niveau te bepalen. De volgende twee dagen spelen ze dan wedstrijden in het toernooi van hun categorie. Bij de Special Olympics is deelnemen écht belangrijker dan winnen. Iedereen moet minstens één keer meegespeeld hebben. En het enige wat telt, is dat de spelers genieten, zonder dat er ook maar iets moet.»

HUMO Hoe oud zijn de deelnemers?

De Mondt «Van 14 jaar tot 40, en sommige spelers zelfs ouder. Alle leeftijden spelen door elkaar. Alle deelnemers zijn lid van een club. Over het hele land verspreid vind je minstens dertig g-basketbalclubs. De g-basketters van Gembo Borgerhout bijvoorbeeld, trainen elke zaterdagvoormiddag. Er is geen landelijke competitie in het g-basketbal, maar af en toe nemen de ploegen wel deel aan een toernooi, zoals de Nationale Spelen. Ze krijgen dan na afloop allemaal een medaille en dat vinden ze fantastisch.

»De emoties laaien soms zeer hoog op tijdens zo’n toernooi. Het ene moment wordt er intens gejuicht, het andere intens geweend. De coaches van de verschillende clubs weten gelukkig perfect hoe ze daarmee moeten omgaan. Als vrijwilliger is het niet altijd even makkelijk om emotionele reacties juist in te schatten.»

HUMO Waarom zet u zich zo in voor de Special Olympics?

De Mondt «Kris Cuppens was jarenlang speler in de Belgische eerste klasse van het basketbal. Hij speelde nog bij Houthalen en Hasselt. De laatste jaren houdt hij zich intensief bezig met het begeleiden en organiseren van basketbal voor spelers met een mentale beperking. Hij is één van de drijvende krachten achter de Special Olympics. Het klikte meteen tussen ons. Toen ik de eerste keer als vrijwilliger ging helpen, vond ik het heel aangenaam om met Kris en zijn team samen te werken. Ondertussen ken ik meer mensen van de organisatie en voel ik dat onze hulp hard wordt gewaardeerd. Dat is een heerlijk gevoel. Die drie dagen zijn heel intens en vermoeiend; gelukkig hebben we daarna een hele zondag om te recupereren (lacht).»