'Uw boek doet het beter dan de memoires van Clinton en het boek van Michael Wolff over Trump'

Beste James Comey,

In de eerste week na het verschijnen van uw boek hebt u er al 600.000 exemplaren van verkocht. Uw boek doet het beter dan de memoires van Clinton en het boek van Michael Wolff, die van alles onthuld schijnt te hebben over Trump. Het meeste onthult Trump zelf, maar het kan nooit kwaad als er nog meer onthuld wordt. The New York Times had het over een ‘media blitz’. Over de Blitzkrieg hoor je niemand meer, maar de media blitz is nog onder ons en zal dat nog enige tijd blijven. Ik vrees dat u en ik het einde ervan niet meer gaan meemaken. Sterker nog, u lijkt het bestaan van de media blitz te verlengen.