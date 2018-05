'Ik vond het opwindend en dacht dat die jongens het ook oké vonden. Pas later heb ik beseft dat ze geen nee kónden zeggen'

Die ochtend stond de politie plots voor de deur bij Mark*, een ingenieur.

Mark «Ik was thuis met mijn twee kinderen, die toen nog heel jong waren. Voor de deur stond de wijkagent, met een patrouille.»

HUMO Wist je waarvoor ze kwamen?

Mark «Ik had een vermoeden, al had ik al meer dan tien jaar geen feiten meer gepleegd. Ze vroegen om me te spreken. Ik zei dat ik eerst de kinderen naar school zou brengen. Onderweg vroeg ik me af: wie is het? Heeft de ene jongen gesproken, of de andere? Toen bleek dat een slachtoffer over mij verteld had in therapie. De politie is alle jongeren gaan ondervragen waar ik in die periode contact mee had. Zo zijn ze ook bij het tweede slachtoffer terechtgekomen.

»Het was de laatste keer dat ik mijn kinderen heb gezien. Toen ik terugkwam, werd ik gearresteerd. Mijn ondervraging ervoer ik als een verademing. Ik kon eindelijk vertellen wat ik had gedaan. De angst die zich jarenlang in mij had opgebouwd, vond een uitweg, ik was bevrijd van het geheim dat loodzwaar op me woog.

»Die avond ben ik naar de gevangenis gegaan. Ik ben daar gebleven tot aan mijn proces, een jaar later. Ik werd veroordeeld tot zeven jaar, waarvan ik vier jaar in de gevangenis heb gezeten. Daarna heb ik twee jaar therapie gevolgd in een instelling. Nu woon ik alleen op een appartementje en ben ik op zoek naar werk. Als ik naar een interimkantoor stap, vertel ik altijd dat ik een veroordeling heb voor zedenfeiten. Dat maakt het nog moeilijker om werk te vinden, maar ik vind dat ik het mijn slachtoffers verschuldigd ben om te erkennen wat ik heb gedaan.

»Ik heb gezworen dat ik geen nieuwe feiten ga plegen, en daar blijf ik me tegen wapenen. Ik blijf therapieën volgen en ik mijd plekken waar veel jongeren komen. Het Chinese lichtfestival in de Zoo van Antwerpen bijvoorbeeld, daar was ik graag naar gaan kijken, maar ik doe het niet. Ik zal nooit naar de kermis gaan of voor een klas staan. Niet dat ik in de verleiding zou komen om opnieuw te beginnen, maar ik wil alert blijven. In de therapie formuleerde de psycholoog het heel treffend: ‘Boven verdenking, buiten gevaar.’ Dat is mijn motto geworden.

»Dit interview is voor mij een vorm van sorry zeggen tegen mijn slachtoffers. Ik heb zoveel spijt van wat ik heb gedaan, maar ik kan het niet ongedaan maken. Door mijn verhaal te doen, wil ik helpen voorkomen dat andere mensen dezelfde fouten maken. Toen ik mijn eerste feiten pleegde, bestond Stop it Now nog niet. Had ik tóén naar zo’n hulplijn kunnen bellen, dan was ik er misschien niet mee doorgegaan en had ik veel minder mensen pijn gedaan.»