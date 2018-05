'Vooruitgang betekent al te vaak dat iemand rijk wordt door anderen uit te buiten of ons patrimonium af te breken'

Het is ongelofelijk op hoeveel platen en in hoeveel verschillende genres het unieke gitaarspel van Ry Cooder te horen is. Op ‘Kokomo’, die late hit van The Beach Boys. Op platen van Captain Beefheart, Nancy Sinatra, Eric Clapton, Van Morrison, Johnny Cash, Randy Newman, Aerosmith en Bob Dylan, maar ook van Vishwa Mohan Bhatt, Manuel Galbán en Ali Farka Touré. En via een omweg op ‘Honky Tonk Women’ van The Rolling Stones, want hij en niet de heer Keith Richards bedacht volgens getuigen de riff van die song. Al zegt hij nu dat ‘we het allebei van John Lee Hooker geleend hebben’.

Cooder vond in 1984 met ‘Paris, Texas’ ook de soundtrack opnieuw uit, en alsof dat niet volstaat, redde hij met de Buena Vista Social Club een generatie Cubaanse genieën van de vergetelheid. Hij is zelfs de enige Amerikaan die het handelsembargo met Cuba doorbrak. In z’n jonge jaren was hij de knapste muzikant van zijn generatie, ook al had hij een glazen oog (als kind stak hij per ongeluk het andere uit met een mes – ik ben hem vergeten te vragen hoe je zoiets in godsnaam per ongeluk doet). Nu bokst hij om fit te blijven. Vóór het interview is me opgedragen om alleen vragen te stellen over de nieuwe plaat, ‘The Prodigal Son’. Ry is het kotsbeu dat mensen hem nog maar eens vragen waarom hij indertijd weigerde om de nieuwe gitarist van The Rolling Stones te worden. Maar een man met zo’n cv níéts over z’n verleden vragen is onmogelijk.

HUMO Op de hoesfoto van ‘The Prodigal Son’ zien we een man die op weg lijkt naar ergens. Ik zou zeggen: een foto uit de jaren 20, een moedwillig ouderwets en tegelijk tijdloos beeld.

Ry Cooder «Klopt. Die man loopt door de 2nd Street Tunnel in Los Angeles, in 1928. Toen was die verkeerstunnel één van de symbolen van een nieuw tijdperk, een geweldige technische verwezenlijking en een symbool van hoop. Niemand stond stil bij alle prachtige oude gebouwen en volkswijken die waren platgegooid om de tunnel aan te leggen, en ook niemand dacht aan de luchtvervuiling die het extra verkeer door die tunnel met zich zou meebrengen. Ook veelzeggend: hij is te voet. Nu gaat niemand te voet in Los Angeles, behalve arme mensen en excentriekelingen.»

HUMO De sfeer suggereert het aanbreken van een nieuw tijdperk, maar het kan ook rampzalig aflopen.

Cooder «Hij is wellicht op weg naar z’n werk, een job die snel tot het verleden zal behoren, omdat de beurscrash van 1929 eraan komt. Die man heeft geen idee welke ellende hem boven het hoofd hangt. Het licht aan het einde van die tunnel kan zonlicht zijn, het aanbreken van een nieuw tijdperk van welvaart, maar het kan ook een aanstormende trein zijn, of de flits van een nucleair ongeluk.»

HUMO Uit ‘Chávez Ravine’ en andere projecten van je had ik al de indruk dat je geen onvoorwaardelijke fan van de vooruitgang bent.