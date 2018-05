Dat ik geen tv heb, pruttelde ik, en dat er zoveel te doen is, en misschien ben ik wel gewoon een enorme snob. Toch liet ik me makkelijk lokken. Mensen zwaaien vaak met ‘Temptation Island’ als ze de ‘seksualisering van de samenleving’ willen hekelen. ‘En dáár kijken onze tieners naar!’

Ik kijk dus uit naar korrelige camerabeelden van bacchanalen, verstrengelde lichamen, krijsende klaarkomscènes. Opgekruld in haar sofa laat ik me overspoelen door haar compilatie van het programma. ‘De rest is gelul,’ verzekert ze me. Ik zie alsnog veel gelul, sloten sterke drank, weinig elegant gedans, tranen, haantjesgedrag, slangen van presentatoren en ja, heel af en toe, korrelige beelden van wat met veel verbeelding misschien wel seks is, maar zeker geen explosief bacchanaal.

Het vermeende summum van de seksualisering van de samenleving blijkt helemaal niet om seks te draaien. Of toch niet om de coïtus zelf. Het gaat om alle illusies die we errond gesponnen hebben. Met de deelnemers is het makkelijk lachen. Hun gevoel voor schaamte is bovengemiddeld laag, hun vage verlangen naar roem bovengemiddeld sterk. Ze zijn makkelijke prooien voor de programmamakers. Maar ze delen onze illusies. Zoals daar zijn: niet naast de pot pissen is het grootste bewijs van liefde. Een vrouw die haar man bedriegt, dat is de ultieme vernedering. En een man die zijn vrouw bedriegt, dat is treurig, maar ligt in de lijn der verwachtingen. Want zo zijn ze, die venten, slaven van hun testosteron.