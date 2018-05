'Het maakt me niet uit hoe veel ik nu precies verdien. Na mijn carrière hoef ik wellicht niet meer te werken'

Hij woont in hetzelfde appartementsgebouw als tennisser David Goffin, op een boogscheut van het casino van Monte Carlo, waar maatpakken en naaldhakken de regel zijn. ‘Elke avond wandelen Sophie en ik even tot daar om de hond uit te laten. Dan val ik nogal op in mijn trainingspak.’ Hij mag dan verhuisd zijn naar een reservaat voor rijken, Tim Wellens blijft bescheiden. Met de helikopter naar de luchthaven van Nice is maar een kwartier, en even duur als een taxirit. Maar Tim neemt nog altijd de bus.

TIM WELLENS «Je kunt het hier zo decadent maken als je wil, maar ik doe niks anders dan in België: trainen, rusten en eten. Wij baden niet in luxe. Ons appartement is 80 vierkante meter groot en we overwegen zelfs om iets te kopen van 60 vierkante meter. Het is wel handig dat we in het gebouw een zwembad, sauna en fitness hebben. Daardoor hoef ik in de winter niet eens naar buiten om mijn oefeningen te doen.»

HUMO Er wonen 47 profrenners in Monaco, waaronder Philippe Gilbert, Peter Sagan, Michael Matthews en de halve ploeg van Team Sky. Allemaal toprenners.

WELLENS «De huurprijzen zijn gigantisch hoog, en als buitenlander moet je kunnen bewijzen dat je genoeg verdient om hier te mógen wonen. Twee jaar geleden lag die limiet lager: met de huidige regels was ik toen niet toegelaten. Toch wonen hier ook veel gewone Monegasken met een doorsnee loon. Het eten in de supermarkt is zelfs goedkoper dan in België. Je kunt zalm van 5 euro kopen, maar ook van 100 euro.»

HUMO Met wie ga je het vaakst op pad?

WELLENS «Ik train alleen. Behalve als ik Philippe Gilbert onderweg tegenkom, dan sluit ik bij hem aan. Maar ik vind het niet erg om zes, zeven uur in mijn eentje te fietsen.

»In het moderne wielrennen moet je voortdurend in ‘blokken’ trainen, en nauwgezet je hartslag- en vermogensmeter volgen. Dat lukt beter alleen. Als je met collega’s rijdt, worden er ook vaker koffiepauzes gehouden.»

HUMO Je had aanvankelijk wat schroom om te zeggen dat je naar Monaco was verhuisd. Waarom?

WELLENS «Boonen en Gilbert hebben daar destijds veel kritiek voor gekregen. Mijn familie vond het ook niet leuk. Die heeft een fietswinkel en even was er de vrees dat de klanten het niet zouden appreciëren. Onterecht, de mensen begrijpen dat het beter is voor mijn carrière, omdat ik hier optimaal kan trainen. En ik betaal in België nog altijd bedrijfsvoorheffing, omdat ik in Belgische loondienst rijd.»

HUMO Vind je geld belangrijk?