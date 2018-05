'Veel dingen die Theo Francken doet, zou ik ook gedaan hebben. Maar ik zou er nooit zo van heb ben kunnen genieten als hij'

HUMO Uw verkiezingsoverwinning als SP-boegbeeld in 1995, vlak na het Agusta- schandaal, herkenden waarnemers als een mirakel.

LOUIS TOBBACK «Ik geloof niet in mirakels, maar ik was zelf ook verrast. Als men later nog iets van mij zal onthouden, zal het dat zijn: mei ’95 – zoals men van anderen alleen mei ’68 onthoudt (lacht). Niemand kon het effect van de Agusta-smeerlapperij berekenen. Na zoveel jaar kan ik rustig zeggen dat het gerecht – zowel onderzoeksrechter Véronique Ancia als procureur-generaal Eliane Liekendael – zijn uiterste best heeft gedaan om de socialisten eronder te krijgen.»

HUMO De eenvoudige slogan van uw campagne luidde: ‘Uw sociale zekerheid!’

TOBBACK «Hij is niet van mij, maar van Marc Fauconnier van reclamebureau VVL BBDO. Hij kwam die slogan plus de foto met mijn smoel in het Leuvense stadhuis presenteren. Hij dacht dat ik er problemen mee zou hebben. Mijn enige verdienste is dat ik direct gezegd heb: ‘Dat doen we!’»

HUMO De affiche werd zo iconisch dat een N-VA’er er onlangs een kopie van maakte met het hoofd van Bart De Wever.

TOBBACK «Ik zag meteen dat er iets niet klopte: De Wever is er niet lelijk genoeg voor.»

HUMO Als aankomende voorzitter had u uw levensvisie laten optekenen in het interviewboek ‘Zwart op wit’. U leek bewust uit te pakken met een flinks programma, cultureel-conservatief.

TOBBACK «Ik heb toen met Jörgen Oosterwaal gedaan wat ik nu met u doe: het laten komen zoals het opborrelt. Dat men daar achteraf allerlei strategieën bij haalt, kan me niet schelen.»

HUMO U zei bijvoorbeeld: ‘Als er morgen twee mensen van hetzelfde geslacht naar het Leuvense stadhuis komen om te trouwen, zal ik ze verzoeken op te hoepelen.’ Een modeverschijnsel noemde u het. Mag ik hopen op enig voortschrijdend inzicht?

TOBBACK «Men moet niet proberen mij in het vakje van de homohaters te stoppen. Ik heb een jongen gekend die zich heeft verhangen omdat pa niet kon leven met het idee dat zijn zoon homo was. Ik heb uit volle overtuiging het wetsvoorstel om het homohuwelijk mogelijk te maken mee ondertekend. Maar waar ik niet van moest hebben, en Tom Lanoye weet het – hij heeft al dikwijls genoeg nagetrapt – is de clownerie waartoe Leona Detiège zich wilde lenen toen ze Lanoye en René Los op het stadhuis in Antwerpen wilde ontvangen voor een nummertje.»

HUMO En waar u een stokje voor hebt gestoken: hun samenlevingscontract mocht niet op het stadhuis ondertekend worden.

TOBBACK «Ik ben voor het homohuwelijk, maar ik ben tegen clownsnummers. De mensen die ik wil verdedigen, zijn daar niet mee gediend. Lanoye verkocht er misschien meer boeken door, maar twintig jaar geleden bewees hij daarmee een ondienst aan sommige homo’s die nog niet vrijgevochten waren. Iemand die thuis nog niet heeft durven zeggen dat hij homo is, en dan op tv de gayparade door Brussel ziet trekken, durft het helemaal niet meer tegen pa te zeggen. Een arbeider die zich niet tussen de yuppies en creatieve geesten ophoudt, heeft last met dergelijke vertoningen.»