Humo voorspelt de top 5 van het Eurovisiesongfestival

Humo heeft een fraai palmares: sinds 1956 is uw blad er elk jaar in geslaagd de top 5 van het Eurovisiesongfestival te voorspellen. Hetzelfde geldt trouwens voor de Ronde van Frankrijk. Er waren twee spijtige uitzonderingen. In 1987 deugde de spacecake niet helemaal, en in het rampjaar 1994 was er een Pomerol-tekort, waardoor verscheidene experts woedend en vroegtijdig de vergadering verlieten. Maar dit jaar gingen onze voorspellers professioneler te werk dan ooit.