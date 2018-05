1986. KV Mechelen heeft één glorieperiode gekend: in de jaren veertig werd het drie keer landskampioen – en dat had nog kunnen oplopen als de competitie niet onderbroken was door de Tweede Wereldoorlog. Maar halverwege de jaren tachtig is Malinwa de liftclub bij uitstek: te goed voor tweede klasse, te zwak voor eerste – en dus pendelt het tussen beide. Tot de visionaire zakenman John Cordier voorzitter wordt en boude ambities lanceert: KV moet een club van prestige en aanzien worden, en vooral: van succes – het liefst ook Europees. Het klinkt een tikkeltje pedant, absurd zelfs, maar Cordier begint de club van geel en rood in sneltreinvaart te professionaliseren. De nieuwe voorzitter bant elk amateurisme, laat KV Mechelen vervellen tot een profclub én engageert Aad de Mos als trainer. Fi Vanhoof, ex- speler en -jeugdtrainer van KV, wordt zijn assistent. Later zal Vanhoof nog successen boeken als hoofdtrainer, en vandaag is hij als sportief directeur de architect van het Malinwa dat na de vereffening in 2002 weer rechtkrabbelde. Maar nu is het dus 1986, en Aad de Mos is het modeste KV Mechelen net komen binnenlopen.

Fi Vanhoof «Wisten wij veel wat dat was, een profclub. Maar De Mos kwam met de bagage van het grote Ajax en leende die uit aan Malinwa. Met dank aan John Cordier, natuurlijk: hij leverde de financiële middelen.

»Het is allemaal onwaarschijnlijk snel gegaan. Althans: dat is de conclusie achteraf, want op het moment zelf vonden we alles wat gebeurde maar normaal. De kleine provincieclub dacht plots Europees, speelde Europees, werd Europees.»