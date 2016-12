Het Gat van de Wereld: 'Temptation Island' (fotospecial)

Slecht nieuws voor wie graag onderuitgezakt in de zetel gadeslaat hoe anderen het nog slechter doen in hun relatie dan zijzelf, want de opnames van 'Temptation Island' werden uitgesteld - één van de twee Vlaamse koppels heeft afgehaakt wegens 'dwingende privéredenen'. Of dit betekent dat ze plots een stel hersens in hun schedelpan geduwd kregen, weten we niet, maar laat dat de pret niet drukken: in afwachting verblijden we u graag met de fotospecial die het Gat van de Wereld rond de ranzige realityshow maakte.