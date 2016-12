Dansen, dansen. U kunt Humo ook op de tablet lezen (vreugdekreet). Sympathieke, intelligente en knappe abonnees die zo’n speeltje in hun bezit hebben, kunnen elke week al vanaf zaterdag (!) digitaal de nieuwe Humo lezen. En omdat zelfkennis het begin van alle wijsheid is, wentelde de immer grappige redactie van Het Gat van de Wereld de app in een folie van zelfspot.