Na het diner rond de Internationale Dag tegen Corruptie, waarvoor Het Gat van de Wereld werd uitgenodigd, twijfelden de grapjassen of het eten wel betrouwbaar was geweest. Ze hadden eerder in de gazet gelezen dat kreeftensoep uit de Lidl mogelijke gezondheidsrisico’s kon inhouden. Daarom gaan ze nu de strijd tegen de voedselfraude aan.