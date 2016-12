Het Gat van de Wereld moest naar de eindejaarsconference van Geert Hoste

Tragisch nieuws vandaag uit de wereld van de lach: the one and only Geert Hoste hangt na 25 jaar moppen tappen zijn lolbroek aan de haak. Wij herinneren ons ontelbare mooie momenten met de man. Stinkend naar drank, het hoofd op springen en een bek zo droog als de woestijn van de nacht voordien: de kaarten lagen naar jaarlijkse gewoonte uiterst ongunstig, maar toch wist Hoste steevast onze 1 januari te verzachten met zijn fluwelen humor.