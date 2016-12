Ryan Lochte moest door het stof toen bleek dat zijn verhaal over een gewapende overval niet in de haak was. Grote sponsors als Speedo en Ralph Lauren distantieerden zich en er restte Lochte nog maar één ding: excuses aanbieden, live op tv. Uiteraard is zo'n spijtbetuiging niks waard totdat die geremixt is door de trollen van het internet.