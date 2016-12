Nu The Donald tot president van de VS is verkozen (wij moeten er ook nog altijd aan wennen), worden er messen geslepen en achterpoortjes ingebeukt om toch maar dat felbegeerde postje in het nieuwe kabinet te veroveren. Onze trouwe vriend en talkshowkoning Conan O'Brien besluit een handje te helpen en doet prompt enkele suggesties. Afgaande op de namen die momenteel de ronde doen, lijken zijn suggesties de slechtste nog niet.