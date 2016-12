U bent een superslechterik, maar nog steeds op zoek naar de perfecte uitvalsbasis voor uw snode plannen en gemene streken? Geen nood! Deze uitwassen van moderne architectuur zijn zo bombastisch en opzichtig dat de buitenwereld meteen ziet dat u het slecht met hen voorheeft, en zo groot dat er plaats is voor al uw gekke uitvinden. In de monumentale hallen galmt uw boosaardige lach door merg en been, en het allerbeste: voor slechts enkele miljoenen is zo’n gebouw al van u.