Katten en het internet: het blijft een winnende combinatie. Ook deze blog van de Australische Rachael Aslett is mateloos populair en luistert naar de weinig verhullende naam 'Cats that look like pin up girls'. Het opzet is eenvoudig doch briljant: men neme een kat, en fotograferen de vreemde vormen die het beestje aanneemt. Daar laat Aslett zich vervolgens door inspireren om een pin-updame te creëren.