Download hier GRATIS Humo's pikantepopulistenkalender 2017!

Met de komst van 2017 nemen we met veel plezier afscheid van 2016, een jaar dat gekenmerkt werd door buitensporig geweld en de opkomst van enkele krasse wereld- en partijleiders die niet al te hoog opliepen met begrippen als 'democratie', 'rechtsstaat' en 'goede smaak'. Twaalf van deze dames en heren zetten 2017 in met het best mogelijke charmeoffensief: een naaktkalender.