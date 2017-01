Het assortiment voorbehoedsmiddelen blijft maar groeien. De jeugd van tegenwoordig kent ze allemaal: van condoom tot hormoonstaafje. Vroeger was dat echter niet het geval zoals uw grootouders ongetwijfeld wel kunnen beamen. Wat was er dan wel? Posters met slogans als ‘je maagdelijkheid opgeven is zoals met Hitler vrijen'. Dan begint u zich toch af te vragen hoe het überhaupt kan dat u in deze wereld geboren werd?