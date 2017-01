Vader tovert zijn zoon om tot actieheld middels vernuftige special effects (filmpje)

De homevideo's van uw nageslacht beperken zich veelal tot een bezoekje aan de lokale kinderboerderij of vertederende buitelingen in de speeltuin. Daar dacht deze vader wel even anders over: hij toverde zijn kleine uk prompt om tot een actieheld en plaatste hem in allerlei hachelijke actiescènes met de hulp van special effects. De trofee 'most cool dad' is bij deze toegekend.