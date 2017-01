Spiekende leerlingen zijn de nagel aan de doodskist van menig leerkracht. Ze allemaal met het blote oog in de gaten houden is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Mits de leerkracht enkele truken van de foor bovenhaalt tenminste. Deze meer extreme technieken variëren van studenten het examen in hun nakie te laten afleggen tot het gebruik van metaaldetectoren.