Nu Donald Trump eindelijk de fakkel heeft overgenomen van Barack Obama, kunnen we officieel beginnen met treurig dan wel nostalgisch terugblikken naar de tijden van weleer. Vanuit dat perspectief knutselde onze Average Rob deze fotoshopjes in elkaar, die zich sindsdien op het internet verspreidden als een soa in een dubieuze nachtclub. Ook wij zullen je missen, Barack!