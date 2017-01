Niet geschikt voor de kleinsten onder ons: 21 LEGO-sets met een niet zo onschuldige thematiek (fotospecial)

Wie kinderen heeft is er vast van op de hoogte: LEGO is niet bepaald het meest goedkope speelgoed. Door de combinatie van het harde plastic en de kleurrijke onderwerpen bengelt er een stevig stevig prijskaartje aan de bouwdozen. Dat prijskaartje wil wel eens doen nadenken over welke set u juist uit het rek plukt voor zoon- of dochterlief. En dat is zeker niet slecht, want niet élke set is even geschikt voor elke leeftijd. Seks, drugs en geweld geven kleur aan deze bouwsets, maar u zult vast groen uitslaan wanneer u aan uw kinderen probeert uit te leggen waarom de vrouwelijke poppetjes rond een paal dansen voor geld. Deze LEGO-sets zijn dan ook niet echt bedoeld voor kinderen die nog niet aan de plechtige communie toe zijn. Eerder voor hen die de plechtige communie (en al de bijbehorende beloftes) al lang weer vergeten zijn.