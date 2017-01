Brecht Vandenbroucke - in een niet zo'n ver verleden nog illustrator bij Humo - wist al in tal van internationaal gerenommeerde kranten en magazines te publiceren. Dat is niet verwonderlijk, gezien de kwaliteit van zijn werk. Volg zeker zijn Instagram, voor een dagelijkse glimlach op uw gelaat. Die glimlach komt er doorgaans ten koste van de maatschappij, wier absurditeiten de ideale inspiratie vormen voor het werk van de Belgische illustrator.