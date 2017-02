Indien u niet weet wat internettrollen zijn, raden wij u aan om u naar de dichtsbijzijnde nieuwssite te begeven en de 'vernuftige' commentaar te lezen die onder sommige artikels staat. Vaak worden dergelijke stukjes proza genegeerd, maar daar denkt schrijfster J.K. Rowling anders over. De geestelijke moeder van 's werelds bekendste tovenaar stuurt via gevatte comebacks menige internettrol met de staart tussen de benen huiswaarts. They see me Rowlin',they hatin'!