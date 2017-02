De lookalike van Wall-E werd in 2012 op Mars gedropt om daar de nodige research te doen. Blijkt dat onze geautomatiseerde vriend zich bij momenten steendood verveelt en de eenzaamheid al eens wil toeslaan. Het voordeel is wel dat hij ondertussen over een stevige portie sarcasme beschikt, tot ons aller vermaak.