Al even uitgebold: de bibliobus (fotospecial)

De bibliobus - een vierwieler die boeken leverde aan dorpen en wijken zonder bibliothecaresse en bijhorend gebouw - ontstond halverwege de 19de eeuw in Engeland. Het motorblok was toen nog de klassieke 1 PK-versie van vlees en bloed met vier benen en hoofd, gevolgd door een koets. Tijdens de vorige eeuw deden bijna alle bibliobussen uiteindelijk de boeken toe, maar niet zonder even een populariteitspiek te beleven tijdens de jaren 20. Nu lijkt het vooral de liefdesvrucht te zijn van de nostalgicus en boekenwurm. Om te nog maar te zwijgen van de teleurgestelde kindergezichten die dachten de bel van de ijskar gehoord te hebben.