Schoenmaker blijf bij je leest. Een spreekwoord waar deze aspirant-koks duidelijk lak aan hebben. Het is ons niet duidelijk hoe een deksel in godsnaam in het plafond belandt of hoe ongekookte spaghetti vuur kan vatten, maar een etentje bij deze keukenprinsen laten wij graag aan ons voorbijgaan. Ze kunnen zich wel nog altijd inschrijven voor 'Komen Eten'.