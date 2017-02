In tegenstelling tot wat u denkt, gaan redelijk wat variabelen gepaard met het nemen van een succesvolle selfie. Eén daarvan is uw omgeving, waar liefst geen dildo's, ontblote anussen en/of verwarde moeders in aanwezig zijn. Gelukkig voor ons houdt niet iedereen zich aan die regels, waardoor we naar hartenlust kunnen ginnegappen met de onfortuinlijke selfiekoningen en -koninginnen.