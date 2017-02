Valentijn: door romantici gevierd, door vrijgezellen genegeerd of verketterd. Indien u uw naaste morgen een kaartje met liefkozende woorden wil bezorgen en u een ietwat creatievere aanpak ambieert dan 'Wil jij mijn Valentijntje zijn?', kan u inspiratie opdoen in volgende fotospecial. Wij staan niet in voor de repercussies.