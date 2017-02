Bijzonder fraaie graffitikunst legt anatomie van figuren bloot (fotospecial)

Ware schoonheid zit aan de binnenkant, wordt weleens beweerd. Strikt anatomisch gezien is er aan binnenkant nochtans weinig fraais te bespeuren. Dat bewijzen de kunstwerken van NYCHOS. Het streetartcollectief scheurt allerhande figuren open en toont wat er binnenin huist. Geen enkel mens, dier of popicoon wordt écht getwee- of drieëndeeld. Het openklieven gebeurt immers met spuitbus en verf en wordt tentoongespreid op grote muren. Wij staan niet in voor de anatomische correctheid, maar de resultaten mogen er alvast zijn.