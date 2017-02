Vandaag schiet een kleine belhamel met vleugels zijn pijlen af. Niet iedereen is hier even gelukkig mee aangezien er heel wat vrijgezellen zijn die Valentijn liever aan zich laten voorbijgaan. Gelukkig is er een gering aantal leutige twitteraars die mentale steun of alternatieven aanreiken. In andermans miserie vindt men al eens troost.