Gordon Ramsay is altijd en overal goudeerlijk, zoals deze twitteraars inmiddels aan den lijve konden ondervinden. Enkele keukenamateurs vroegen de Britse topkok hun klaargemaakte schotels te beoordelen. Zoals we van hem gewend zijn, nam Ramsay daarbij geen blad voor de mond. We gokken dat zijn slachtoffers in het vervolg tweemaal zullen nadenken alvorens advies te vragen aan de sterrenchef.