Klassieke schilderkunst heet niet geheel zonder reden 'klassiek’. De klassieke opvatting van schoonheid gaat in dergelijke schilderijen hand in hand met een gedateerde stijl en dito onderwerpen. Toch hoeven zulke werken niet per se irrelevant te zijn. Grafisch vormgever Alexey Kondakov wist een reeks klassieke werken te recycleren en plaatste ze in een hedendaagse, stedelijke context. Hangmuzes bij de nachtwinkel en rubensiaanse vrouwen op de bus, je zult het maar tegenkomen.