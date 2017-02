Elk jaar opnieuw is het weer angstvallig uitkijken naar dat verjaardagsfeestje. Wat zou oma deze keer hebben meegebracht? Met een uitgestreken gezicht nemen we dat zoveelste prulletje aan om het onmiddellijk in de diepste krochten van onze zolder te laten verdwijnen. We twijfelen er geen seconde aan dat deze onfortuinlijke mensen net hetzelfde deden.