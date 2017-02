'La La Land' werd de grote winnaar tijdens de 89ste Oscaruitreiking, ondanks een flater waarbij de film per abuis het beeldje voor 'Beste Film' toegereikt kreeg. Dat waren tevens de Oscars van dit jaar voor u in een notendop samengevat. Maar ook een fluisterende Ryan Gosling stal de show. Het duurde niet lang alvorens de wildste roddels en fantasietjes zich via Twitter verspreidden. Wat zou de acteur écht gezegd hebben?